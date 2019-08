Presó per als pares que van maltractar el seu nadó a Lleida

La titular del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida va acordar ahir presó preventiva, comunicada i sense fiança per als pares del nadó de 20 dies de Lleida que està ingressat en estat crític a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per un presumpte maltractament.

El pare i la mare, que van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra dimecres passat, van declarar durant tot el matí d'ahir davant la jutgessa instructora, que ha ordenat el seu ingrés a la presó com a presumptes autors de les greus lesions que presenta el nadó. Segons van informar fonts de l'hospital Vall d'Hebron, el nadó continua ingressat en estat «molt greu». La causa està oberta per lesions agreujades amb dol eventual, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La mare del nadó té 33 anys i és de nacionalitat colombiana, mentre que el pare en té 39 i és espanyol. L'home no té antecedents penals ni li consta cap condemna ferma, encara que sí havia estat denunciat anteriorment per altres parelles per maltractaments. En aquest sentit, té un judici pendent per aquests fets al jutjat penal 3 de Lleida.

Així mateix, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat ha assumit la tutela del menor, per la qual cosa no ha calgut acordar cap mesura civil en aquest sentit. Paral·lelament, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha anunciat avui que ha obert una actuació d'ofici després de l'ingrés del nadó. Ribó demana a les entitats involucrades que es valori el funcionament dels protocols de coordinació existents.

També ha instat a l'Ajuntament de Lleida, la DGAIA i el Departament de Salut a determinar si hi ha signes de maltractament previs que no s'hagin detectat adequadament.

El Síndic ha recordat una resolució del mes de juny passat en la qual recollia carències en la detecció del maltractament, en l'aplicació dels protocols i en la coordinació entre serveis en un cas de mort d'un nadó per presumptes maltractaments del seu pare.