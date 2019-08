El PSC no pactarà els comptes fins que Torra «renunciï a la ruptura»

El PSC retira l'oferta que va fer el seu líder, Miquel Iceta, el mes de juliol passat i no negociarà els pressupostos de la Generalitat per al 2020 fins que el president, Quim Torra, renunciï a la via de la «ruptura» amb l'Estat i s'aboni al diàleg per buscar una solució al conflicte català.

«No volem negociar amb un Govern que parla de ruptura democràtica i que parla de judicialització amb el Govern de l'Estat (...). En aquests moments no es donen les condicions per obrir negociacions si no hi ha un canvi de rumb per part del Govern», va exposar la seva portaveu parlamentària, Eva Granados, en una entrevista amb EFE.

En l'últim ple del curs, Iceta va estendre la mà al Govern que capitanegen Torra i Pere Aragonès per acordar uns comptes per al 2020, amb l'objectiu de donar estabilitat al Govern català i relaxar la situació financera de la Generalitat, que porta dos exercicis en pròrroga pressupostària i ha hagut de decretar el tancament de caixa a l'agost, la qual cosa ha derivat en retallades.

No obstant això, Granados va explicar que «des d'aleshores han passat coses», concretament diverses intervencions públiques de membres del Govern, que han provocat que el PSC canviï d'opinió. En primer lloc, va detallar, estan alguns comentaris del president en relació amb els atemptats de les Rambles de Barcelona el 2017 i la seva recent aposta per la «confrontació»: «Tenim declaracions conspiranoiques atacant el CNI en contra de l'opinió dels Mossos».