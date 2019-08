Les vagues d'Iberia i Trablisa porten el Prat al límit aquest cap de setmana

L'aeroport de Barcelona afronta un cap de setmana complicat en el qual haurà de capejar les aturades dels tripulants de terra d'Iberia, que coincideixen amb la vaga indefinida dels vigilants de seguretat, en plena temporada alta, quan l'aeròdrom registra una mitjana d'un miler d'operacions diàries.

Després del fracàs de la reunió de mediació de dijous entre la direcció i el comitè d'Iberia Airport Services, filial d'Iberia, els treballadors de l'empresa tornaran a repetir les aturades que ja van provocar cancel·lacions i retards de vols a final de juliol.

El president del comitè d'empresa, José Antonio Ramírez, va explicar ahir que no està previst cap tipus de contacte amb la direcció que pugui desbloquejar el conflicte a última hora. «Anem a la vaga i no hi haurà noves reunions fins a la setmana vinent», va apuntar. Vueling, l'aerolínia amb més activitat al Prat, va cancel·lar 112 vols que tenien previst sortir de l'aeroport aquest cap de setmana com a conseqüència de la vaga, la qual cosa afectarà uns 18.000 viatgers, als quals s'ha ofert la devolució dels diners dels bitllets o un canvi de dates per volar.

D'aquests 112 vols, 46 estaven previstos per a dissabte i 66 per a diumenge. Ahir, a més, va anunciar que en cancel·lava sis més. L'aeroport de Barcelona té programades per a avui mil operacions amb una oferta màxima de places de 190.000, mentre que diumenge la xifra ascendeix fins a 1.075 operacions i 200.000 places, segons fonts de l'aeròdrom. A aquestes previsions cal descomptar-hi els vols cancel·lats ja per Vueling i els que puguin veure's afectats d'altres companyies, ja que Iberia s'encarrega també del handling de British Airways, Air Lingus o Level. La plantilla d'Iberia al Prat, integrada per uns 2.700 treballadors, reclama a l'empresa la conversió a fixos dels contractes temporals, que representen el 50%, i demanen noves contractacions per solucionar l'excés de càrrega de treball.



Serveis mínims elevats

Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment per a les jornades de vaga són el 100% dels vols domèstics a territoris no peninsulars, el 53% dels vols internacionals i el 32% dels vols peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores.

En paral·lel a aquesta aturada, l'aeroport català conviu des del passat 9 d'agost amb una vaga indefinida convocada pels vigilants de seguretat dels controls, contractats per Trablisa, i que no està provocant problemes perquè els serveis mínims són del 90%.

Els vigilants de Trablisa reclamen millores salarials i laborals que la companyia rebutja ni tan sols negociar amb l'argument que s'està complint de manera estricta el conveni col·lectiu i el laude del 2017, amb el qual es va tancar la vaga que va afectar fa dos estius el col·lectiu de treballadors dels controls de seguretat.

El comitè de vaga i l'empresa concessionària dels controls d'accés es veuran la cara als tribunals el pròxim 18 de setembre després que l'adjudicatària demanés als jutjats que declarés «il·legal» la convocatòria d'aturades.

El final de les vacances d'agost i l'inici del curs escolar també s'endevina convuls en el transport aeri per altres convocatòries d'aturades com els dels tripulants de cabina de Ryanair, contra el tancament de bases operatives a Gran Canària, Tenerife i Girona, i les mobilitzacions dels pilots.

A Iberia, el personal de terra de l'aeroport de Barcelona-el Prat tornarà a parar, si no se soluciona abans el conflicte, els dies 30 i 31 d'agost.