JxCat i ERC criden a una Diada massiva en constatar la davallada d'inscrits

Junts per Catalunya (JxC) i ERC van fer ahir una crida a donar suport la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre en vigílies de la sentència de l'1-O, i després d'admetre que aquest any el nombre d'inscrits és menor que en anteriors convocatòries. En declaracions a RAC1, el portaveu adjunt de JxC, Eduard Pujol, va reivindicar una «gran manifestació» independentista durant la Diada perquè, va dir, «estem davant una sentència a l'horitzó que s'entreveu amb molt poca justícia i molta injustícia». Després de reconèixer que les dades d'inscrits aquest any en la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) són inferiors, va opinar no obstant això que «la consciència col·lectiva, la responsabilitat col·lectiva dels que creiem en el projecte independentista farà que l'11 de setembre siguem molts», perquè aquest és un «país madur» i «estem en una situació complicadíssima».

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va considerar que la davallada d'inscrits pot ser «un toc d'atenció», però creu que tindrà èxit.