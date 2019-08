L'artefacte trobat a la platja Barcelona conté 70 quilos de trilita

Els artificiers de l'Armada detonaran a 45 metres de profunditat l'artefacte explosiu trobat a la platja de Sant Sebastià perquè conté 70 quilos de trilita i és altament volàtil.

L'artefacte és de 1936, han explicat fonts de la Guàrdia Civil. Els bussejadors de l'Armada, amb base a Cartagena (Múrcia), han arribat a Barcelona cap a la 1 de la matinada. Ara s'estan fent tasques d'estudi per veure com el traslladen i quina quantitat d'explosiu necessiten per detonar-lo.

En una reunió celebrada a primera hora d'aquest matí, s'ha acordat ampliar el perímetre de zona de protecció fins a la plaça del Mar, han avançat a l'ACN fonts municipals. No s'hi podrà accedir fins que es detoni l'artefacte. Inicialment es va desallotjar un tram de 250 metres de la platja.