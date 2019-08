ERC avisa Bonvehí: «Si ens tractem amb respecte serem més forts»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va rebutjar ahir polemitzar amb el president del PDeCAT, David Bonvehí, que en una entrevista aquest cap de setmana es va mostrar crític amb l'estratègia del partit d'Oriol Junqueras, acusant-lo de defensar les «tesis convergents» que tant havia criticat en el passat.

En roda de premsa, Vilalta va argumentar que el seu partit intenta no parlar ni respondre explícitament les declaracions que fan altres dirigents (com Bonvehí) i ha conclòs que ERC sempre intenta mostrar «tot el respecte pel que tothom pugui opinar».

No obstant això, sí va lamentar la dinàmica de retrets en la qual ha entrat l'independentisme aquest estiu i va avisar: «Si ens tractem amb respecte, segur que serem més forts», i va demanarque hi hagi un clima entre sobiranistes millor que l'actual.

Va defensar que ERC vol fugir d'aquestes dinàmiques, que va qualificar «d'autodestructives» del moviment independentista, i va assegurar que el seu partit intenta posar tot de la seva part per aconseguir-ho i recuperar una unitat d'acció sobiranista.

Vilalta també va animar a Bonvehí, màxim dirigent del PDeCAT, a treballar per enfortir «l'espai de centredreta» independentista, que creu que és el que representa aquesta formació, que es troba en un debat intern sobre com articular-se.

Va afegir que, per la seva banda, ERC seguirà intentat «muscular l'àmbit del centreequerra independentista» i, si tothom fa la seva part, es va mostrar convençuda que l'independentisme aconseguirà el seu objectiu.



Espai en disputa

En una entrevista d'Europa Press aquest diumenge, Bonvehí va criticar l'estratègia d'ERC d'aquests últims mesos, i va acusar el partit d'Oriol Junqueras d'aparcar l'independentisme i d'adoptar «tesis convergents que havia combatut enèrgicament» en el passat.

«Ara ERC intenta ocupar aquest espai que ocupàvem nosaltres. Va deixar l'independentisme i el sobiranisme una mica aparcat, també va deixar les seves polítiques més intransigents d'esquerres aparcades. Tinc la sensació que volen ocupar aquest espai central», va sostenir.

Per la seva banda, la portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va demanar a l'independentisme que aparqui els dards creuats «no té sentit que anem parlant els uns dels altres», va dir, per refer una «unitat estratègica» que permeti» avançar «cap a l'«autodeterminació».

«Ha de ser un debat sobre què farem tots junts i no tant seguir apuntant-nos els uns als altres, perquè això no ens ha portat a cap part en l'últim any i mig», va defensar en declaracions als mitjans abans de visitar les festes del barri de Sants de Barcelona.

Artadi, que també és diputada al Parlament, va destacar que els partits independentistes «no competeixen entre si, sinó el contrari», pel que va cridar a deixar enrere l'encreuament de declaracions i conversar, si cal, en privat.

Això, va continuar, ha de servir per obrir «una nova etapa» que sigui «més propositiva i constructiva», l'inici s'ha fixat en el proper 11 de setembre, quan va confiar que es repetirà la imatge d'una Diada «massiva» a favor de l'autodeterminació.

En ser preguntada per això, Artadi va secundar les declaracions de Vilalta en què va defensar que confrontació i diàleg són «compatibles».

«El moviment independentista és un moviment democràtic, pacífic, que sempre ha tingut la porta oberta al diàleg i sempre ha estat assegut a la taula», va assegurar. I va puntualitzar: «Això no és contradictori amb fer un reconeixement explícit que el diàleg no existeix pel costat de l'Estat i de les formacions unionistes i que per això es reclama que hi hagi una determinació, que hi hagi un ho tornarem a fer».