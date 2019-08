Miquel Buch demana aplicar ordres d'allunyament als lladres reincidents

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va insistir aquest dilluns a demanar una reforma del Codi Penal per donar eines «suficients» als jutges perquè puguin apartar els delinqüents reincidents del carrer o d'on desenvolupen la seva activitat, mitjançant presó preventiva o ordres d'allunyament. Ho va anunciar Buch en una entrevista a RAC1, en la qual va afirmar que les setmanes vinents presentaran una proposta de reforma del Codi Penal per buscar la manera que no «sembli» que cometre robatoris violents o furts queda «impune», especialment després d'una sentència del Suprem del 2017 que impedeix que la reincidència segueixi sent castigada com fins aleshores.

Així, va proposar que els carteristes de Barcelona hagin de mantenir-se allunyats de les estacions de metro: «Posar-ho difícil. Que no sembli que és impune cometre segons quins delictes», va afegir.

També va postil·lar que s'ha de diferenciar entre dos tipus de delinqüents: els qui escullen delinquir com a forma de vida i els qui «no tenen cap altre remei perquè no poden menjar».

I, sobre l'augment d'homicidis a Barcelona, va apuntar: «La gran majoria de persones es coneixen i formen part de revenges. No és que jo vagi per plaça Catalunya i perilli la meva vida. Són casos aïllats».

En l'entrevista, Buch no va voler entrar en el perfil dels lladres multireincidents detinguts pels Mossos d'Esquadra que s'acaben estalviant la presó, per no «criminalitzar cap col·lectiu».

D'altra banda, el conseller va reconèixer que no va estar «encertat» quan la setmana passada va assegurar que el top manta genera «inseguretat» perquè «distreu» els ciutadans i «facilita» la labor dels carteristes. Així, va demanar disculpes perquè no va elegir el «millor exemple».

Buch va aclarir ahir que va intentar posar un exemple sobre per què l'enquesta de seguretat ciutadana del 2017 situava el top manta com una preocupació ciutadana.



Un possible cas de suïcidi

Els Mossos d'Esquadra no han trobat cap indici de robatori violent a casa del matrimoni de 83 anys que va ser trobat aquest diumenge mort al barri de la Bordeta de Barcelona, en un cas en què s'estudien diverses hipòtesis, entre elles un suïcidi acordat o un cas de violència masclista.

Segons van informar fonts pròximes al cas, una vegada analitzat el domicili on van ser localitzats els cadàvers de la parella, amb evidents signes de violència, perd força la hipòtesi d'un robatori violent, ja que no es van localitzar pistes que apuntin cap a aquesta línia.

La parella feia diversos dies que era morta al seu habitatge, situat al pis 6è-2a de l'edifici del número 34 del carrer Mossèn Amadeu Oller de Barcelona.

D'altra banda, el diumenge a la nit es va produir un intent de robatori a l'altura del carrer Pou de la Figuera de Barcelona, entre les 22.00 i les 23.00 hores. En concret, un home va quedar ferit lleu per arma blanca després que el lladre intentés, sense èxit, sostreure per la força una cadena d'or de la víctima. No obstant això, en veure que l'assaltant no podia obtenir el seu objectiu, es va produir un enfrontament entre els dos, que va prosseguir amb una persecució i un apunyalament.