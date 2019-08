El PSC denuncia un «biaix ideològic» en la publicitat del Govern i reclama detalls

El grup del PSC-Units al Parlament va sol·licitar aquest dilluns la compareixença a la Cambra, d'una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional de la Generalitat, per saber si s'ha produït «biaix ideològic» a l'hora de decidir quins mitjans es veuen beneficiats per aquests anuncis.

En declaracions a la premsa, el diputat socialista Ferran Pedret va explicar que faran una anàlisi pròpia dels mitjans de comunicació que reben aquesta publicitat, perquè consideren que alguns dels que més reben «no són els que més seguiment tenen».

«Ho volem analitzar, però sembla clar que el biaix ideològic hi és. No sembla justificat per la seva audiència que tinguin tanta inserció de publicitat», va dir, i es va remetre a una informació publicada a l' Expansión. Concretament, el diari situa el pressupost de la Generalitat destinat a publicitat institucional del 2018 en 32,47 milions d'euros, xifra que triplica la de 2011.

També estudiaran les subvencions directes que cobren els mitjans de la Generalitat i les ajudes per la publicació en català, va explicar el diputat, que va afegir: «Sembla preocupant que es faci un ús del públic que pot no ser el més adequat».

El diputat assegura que vol conèixer els detalls de la inversió total de la Generalitat en publicitat institucional «sobre la despesa el 2018, que és un 50% més alt que el 2010, quan s'ha anunciat una retallada lineal del 6% als pressupostos dels Departaments».

Pedret va contrastar la xifra que la Generalitat gasta per a la publicitat a Catalunya, amb la qual gasta el Govern espanyol per a la publicitat institucional en el conjunt de l'Estat que, segons el diputat, ascendeix a uns 32 milions d'euros.

A més de la compareixença que demanen en la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, volen tenir accés als expedients de contractació d'aquestes campanyes de publicitat incloent els brífings «que és on es veu més la intenció de la campanya, si té un biaix ideològic o polític, més del que deuria».

D'altra banda, Catalunya en Comú Podem va demanar la compareixença de Meritxell Budó, al Parlament per «l'augment de la despesa publicitària».