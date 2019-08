Ciutadans assegura que es reunirà amb Torra si treu la pancarta dels presos

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va assegurar aquest dimarts que la condició perquè el partit taronja es reuneixi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, és que tregui de la façana de la Generalitat la pancarta pels presos. «Si Torra està disposat a respectar tots els catalans i a no segrestar les institucions, a respectar la neutralitat (...). Si treu aquesta pancarta estic disposada a parlar amb ell», va asseverar en una entrevista a Catalunya Ràdio. D'altra banda, Roldán va defensar que el Govern de Sánchez enviï a Torra un requeriment per aclarir si pensa complir o no amb les lleis.