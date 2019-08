Denuncien l'organització del bou capllaçat d'Amposta

L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal (ACTYMA) ha denunciat la comissió de bous i l'entitat organitzadora del bou capllaçat de les festes majors d'Amposta del passat 17 d'agost –l'Associació Cultural Bou Capllaçat d'Amposta- durant el qual l'animal va acabar envestint una cotxe i una moto aparcats al carrer. Segons recorden en la denúncia presentada davant la delegació territorial del Joc i d'Espectacles de les Terres de l'Ebre, els responsables de l'acte havien de desallotjar prèviament el pas del bou segons marca la llei de 2010 que regula aquestes activitats. Al seu pas pel carrer Barcelona, l'animal va envestir un dels cotxes i la seva banya va quedar atrapada. Finalment, va aconseguir deslliurar-se després de forcejar i diverses estirades. El vehicle, que va ser desplaçat uns metres per l'animal, va resultar danyat. Posteriorment, el bou va fer caure una moto.





Segons remarca ACTYMA, en el cas que els veïns afectats pel recorregut d'aquests espectacles per la via pública no desallotgin els vehicles, la grua municipal s'ha d'encarregar de retirar-los abans dels actes. Per tot plegat, l'entitat animalista reclama l'obertura d'un expedient informatiu i, si s'escau, la incoació d'expedient sancionador.