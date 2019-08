Un home, en estat crític després d'intentar rescatar dues menors a la platja a Calafell

Un home de 40 anys es troba ingressat en estat crític després de patir un ofegament aquest dimarts a la platja de Segur de Calafell (Baix Penedès) quan intentava rescatar dues menors que no podien sortir de l'aigua. Segons ha informat Protecció Civil, els fets van passar cap a tres quarts de vuit del vespre, un cop el servei de vigilància i socorrisme ja havia acabat. Es va rebre l'avís que hi havia dues noies amb problemes dins l'aigua, a uns 200 metres de la platja, i que una tercera persona que havia entrat al mar per ajudar-les tampoc no en podia sortir. Finalment, uns banyistes van poder rescatar l'home amb una taula de surf, mentre les dues noies en van sortir gairebé il·leses.

A l'home ofegat el van traslladar a l'hospital Joan XXIII de Tarragona i aquest dimecres al matí es manté en estat crític, segons han confirmat a l'ACN fonts del centre. Per la seva banda, les dues noies van quedar ferides lleus i van rebre l'alta 'in situ'. Tots són de nacionalitat estrangera.

Els fets van passar després que el servei de socorrisme acabés el torn, a les set de la tarda. La jornada havia acabat amb bandera vermella degut a les males condicions de la mar arran de la tempesta.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter i una embarcació de Salvament Marítim, i efectius de la Policia Local de Calafell, dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers.