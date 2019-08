L'Audaz desembarca a San Roque les 15 persones rescatades per l'Open Arms

El buc de l'exèrcit espanyol Audaz ha desembarcat aquest divendres al matí a San Roque, a Cadis, amb les 15 persones rescatades per l'Open Arms, segons el govern espanyol. Rebuts per un equip de la Policia Nacional i de la Creu Roja, ara seran traslladats al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers de Crinavis-San Roque, si no tenen problemes de salut que impliquin assistència hospitalària. El govern espanyol ha assegurat que tindran un permís "excepcional d'entrada per raons humanitàries" de set dies per demanar asil, si així ho volen. Els que ho facin podran quedar-se a Espanya fins que es resolgui la sol·licitud.

L'Audaz va sortir dimarts del port de Pozallo, a Sicilia, amb els rescatats per l'ONG catalana. Entre ells hi ha quatre ciutadans d'Eritrea, tres del Sudan, tres més de Gàmbia, dos de Ghana, un de Nigèria, un de Libèria i un altre d'Etiòpia. Tots són majors d'edat.