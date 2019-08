Les vagues a Renfe i a l'aeroport del Prat compliquen l'operació tornada d'estiu

Les vagues complicaran el retorn de les vacances de milers de ciutadans a Catalunya avui i els dos pròxims dies, 31 d'agost i 1 de setembre, en confluir les aturades que porten tot l'estiu trastocant l'activitat a l'Aeroport de Barcelona amb aturades parcials a Renfe.

La jornada més complicada serà, a priori, avui, divendres, quan coincidiran les aturades a l'aeroport i a Renfe, convocats aquests últims pel sindicat CGT i que obligaran a cancel·lar a tot Espanya un total de 222 trens de viatgers dels 601 que circularan.

Aquestes vagues, amb les quals es reclamen qüestions com un augment de les taxes de reposició a la plantilla de l'operadora, seran parcials i es desenvoluparan en dos torns: entre les 12.00 i les 16.00 hores i les 20.00 i les 24.00 hores. En concret, Rodalies de Catalunya circularan al 40% durant el dia d'avui i diumenge, quan tindrà lloc la segona jornada d'aturades. Pel que fa als trens de Llarga Distància Convencional, aquests presentaran uns serveis mínims del 78%.

Renfe va indicar ahir que els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació als serveis afectats per la vaga podran sol·licitar el seu canvi i reemborsament sense cap cost addicional.



Negociacions amb Iberia

L'aeròdrom del Prat serà el que s'emportarà probablement la pitjor part per la vaga indefinida, que mantenen des del 9 d'agost els vigilants de seguretat i la repetició el 30 i el 31 d'agost de les aturades dels treballadors de terra d'Iberia.

Aquest últim conflicte, que ja va provocar cancel·lacions de vols el 27 i 28 de juliol i el 24 i 25 d'agost, s'ha agreujat en les últimes hores després de saltar aquest dimecres pels aires un principi d'acord entre la direcció i el comitè d' Iberia Airport Services.

El comitè de vaga, en què la UGT té la majoria, va denunciar ahir l'actitud «temerària» de l'empresa i la seva «desídia» davant els milers de passatgers i clients que es veuran afectats per les noves aturades.

Per la seva banda, la filial d'Iberia va assegurar que té «la millor disposició per dialogar i negociar», malgrat el fracàs de les converses, i que «se seguirà establint» a la taula de negociació.

Uns 30.000 passatgers, segons càlculs de la Generalitat, es veuran afectats per les cancel·lacions de vols d'aquests pròxims dies, la majoria de Vueling, que porta el pes de les operacions al Prat, encara que també de companyies com British Airlines i Iberia.

De moment, Vueling ha cancel·lat 54 vols que havien de sortir avui de l'aeròdrom català i s'espera que demà puguin tenir la mateixa sort prop de 40 més.

Iberia va anunciar també que les aturades del personal de terra tant al Prat com a Barajas, on té el seu «hub», han portat a cancel·lar 104 avions aquests dies, dels quals només sis tenien previst sortir o arribar a l'aeroport català.

Per la seva part, el Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 53% per als vols nacionals i estrangers amb alternatives de desplaçament de més de cinc hores en transport públic; del 32% per als vols nacionals dins de la Península amb alternatives de menys de cinc hores, i del 100% per als vols a les illes Balears i Canàries. D'altra banda, la Delegació del Govern central continua amb el decret d'establir uns serveis del 90% pels vigilants de seguretat del Prat, contractats per Trablisa.

El cap de setmana passat, la cancel·lació preventiva de vols i els serveis mínims, que els sindicats van denunciar que són excessius, va evitar que es repetissin a l'aeroport les imatges de llargues cues i queixes generalitzades de viatgers d'altres estius, i l'ambient va ser de relativa normalitat.