Un home de Pujol amb vincles familiars amb Olot

Joan Antoni Solans va ser director general d'Urbanisme de la Generalitat entre el 1980 i el 2000, quan el govern català estava presidit per Jordi Pujol, així comvicepresident de l'Institut Català del Sòl. En la seva trajectòria, dedicada sempre a l'urbanisme, va ser també director dels treballs del pla general metropolità de Barcelona i entre el 1977 i el 1980 va ser també delegat de Serveis d'Urbanisme a l'Ajuntament de la capital catalana.

Així, Solans va ser durant vint anys l'home encarregat de comprovar que el territori català creixia com havia de fer-ho. A més, va col·laborar amb un jove Pasqual Maragall i amb Narcís Serra, i quan semblava destinat a perpetuar-se a l'Ajuntament de Barcelona, Pujol el va nomenar director general d'Urbanisme, càrrec en el qual va estar fins al gener de l'any 2000, moment en el qual es va decidir una reestructuració de la conselleria que semblava que el deixaria definitivament fora del Govern català.

Però poc després, el conseller d'Urbanisme, el gironí Pere Macias, el va nomenar director de Planificació Territorial, un càrrec en el qual només va estar uns mesos, ja que a l'octubre del mateix any va presentar la dimissió com a conseqüència del seu total desacord amb les decisions de Macias i per la falta de confiança en la seva feina que va afirmar sentir. En un comunicat, Solans es queixava d'una «manca de confiança del conseller que em fa qüestionar la capacitat operativa de què disposo per poder tramitar els plans directors de coordinació»

Joan Atnoni Solans tenia vincles familiars amb Olot i solia passar les seves vacances a Calella, ciutat on va perdre ahir la vida.