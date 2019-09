ERC considera que la decisió és un «indici positiu»

? Esquerra Republicana veu un «indici positiu» que el president del Parlament Europeu, David Sassoli, hagi acceptat enviar al TJUE l'opinió de l'Eurocambra sobre Junqueras. Segons el líder d'ERC al consistori de Barcelona, Ernest Maragall, això demostra que «la qüestió existeix». «El Parlament Europeu s'obliga a considerar o expressar la seva opinió per ell mateix», va destacar Maragall. Va admetre que no té una «confiança absoluta» en la participació en el TJUE per part de la institució, però va apuntar que li sembla «bé» que l'Eurocambra digui la seva.



"La qüestió existeix i estic convençut que els serveis jurídics del parlament són solvents i voldran protegir el dret de representació d'Oriol Junqueras", ha afegit.