L'helicòpter 'la Vuelta' localitza una plantació de marihuana en un terrat d'Igualada

Els Mossos d'Esquadra han decomissat una plantació de marihuana en un àtic del carrer Lleida d'Igualada gràcies a les imatges del pas de 'La Vuelta' per la capital de l'Anoia. Dissabte, quan la competició va passar per la ciutat, les imatges de l'helicòpter van deixar al descobert la plantació. Els fets no van passar desapercebuts pels espectadors, alguns dels quals van fer comentaris al respecte a les xarxes socials. Aquest dimarts al migdia els Mossos es van desplaçar fins a l'immoble, que està ocupat i on en aquell moment no hi havia ningú, i van decomissar prop d'una quarantena de plantes. A hores d'ara, segons han informat fonts del cos, hi ha una investigació oberta per localitzar els propietaris de la plantació. De moment no s'ha produït cap detenció.