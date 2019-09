El PSC, després de parlar amb el Govern pels pressupostos: La música sona bé

La diputada del PSC Alícia Romero ha indicat, després de reunir-se amb responsables de la conselleria d'Economia per abordar els pressupostos del 2020, que "la música sona bé", però ha descartat avalar els comptes si abans el Govern no renuncia a la "ruptura".

La diputada socialista ha precisat en declaracions a Efe que "la música sona bé perquè tot és tan genèric que és difícil no estar d'acord".

Per aquest motiu, ha demanat a la conselleria que capitaneja Aragonès que "concreti" quines partides destinarà a alguns dels àmbits que ha destacat com prioritaris, com educació o salut. "No és el mateix destinar cinc milions a les guarderies que destinar-ne 70", ha subratllat.

Això no obstant, ha avisat que, sota cap circumstància, aprovaran els pressupostos d'un Govern que mantingui la seva aposta per la "confrontació" i la "ruptura".

En aquest sentit, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que aprofiti el pròxim debat de política general al Parlament per exposar un full de ruta que interpel·li a tots els catalans.

Romero i el també diputat del PSC Òscar Ordeig s'han reunit amb el secretari general de Vicepresidència i Economia, Albert Castellanos; la secretària general de Presidència, Meritxell Masó, i la secretària d'Economia, Natalia Mas.

També han acudit aquest dimecres a les dependències d'Economia i Hisenda representants dels comuns, que en repetides ocasions s'han mostrat oberts a negociar amb deteniment els pressupostos de la Generalitat.

Després de les reunions de fa uns dies amb JxCat i ERC, el Departament d'Economia va començar ahir, dimarts, la ronda de presentació de l'esborrany dels comptes amb els diputats de la CUP Vidal Aragonès i Maria Sirvent.

Després de la trobada, la CUP va assenyalar en un comunicat que, a primera vista, els pressupostos "consoliden les retallades dels últims anys" i no contenen els plantejaments de la formació antisistema.