Aragonès anuncia impostos a les grans herències i un IRPF progressiu

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va anunciar ahir que el projecte que presenten els grups parlamentaris durant aquesta setmana inclou una modificació de l'IRPF per fer-lo més progressiu, un canvi en l'impost de successions i impostos verds.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, va reiterar que el Govern prepara un augment pel que fa als últims pressupostos del 2017 de 2.200 milions d'euros que provenen de «l'augment de la recaptació, perquè l'economia ha crescut» i va estimar que Catalunya passarà d'un PIB de 215.000 milions d'euros l'any 2017 a un PIB que superarà de llarg els 230.000 milions.

Va reconèixer que, amb aquests 2.500 milions, «no n'hi ha prou», per la qual cosa es planteja revisar l'àmbit de l'IRPF, encara que ha assumit que hi ha poc marge, però va insistir que cal aprofitar-ho.

Preguntat per si aquesta modificació de l'IRPF només afectaria les rendes altes, va explicar que pretenien un canvi «per diversos llocs en el sentit d'augmentar la progressivitat».

També va plantejar una modificació de l'impost de successions que va recordar que ja va posar sobre la taula en la negociació dels pressupostos del 2019 amb els comuns, que no van prosperar perquè els comuns van considerar que el canvi estava molt lluny del que les herències altes podien aportar.

Aragonès va assegurar que el 75% de les herències a Catalunya paguen menys d'un euro perquè Catalunya és un país amb «poca gent rica» i es va comprometre a gravar les grans herències.

També va assegurar que, en la lluita contra el canvi climàtic, caldrà fer inversions, com ara en el transport públic, per la qual cosa es va mostrar partidari d'introduir impostos verds.

En la primera reunió que el seu departament va mantenir amb un partit de l'oposició (dimarts amb la CUP) no va haver-hi enteniment. De fet, els cupaires van manifestar el seu descontentament perquè en la primera presa de contacte van albirar un projecte continuista amb les «retallades dels darrers anys».



El PSC i els comptes

La diputada del PSC Alícia Romero va indicar, després de reunir-se amb responsables de la conselleria d'Economia per abordar els pressupostos del 2020, que «la música sona bé», però va descartar avalar els comptes si abans el Govern no renuncia a la «ruptura».

La diputada socialista va precisar que «la música sona bé perquè tot és tan genèric que és difícil no estar d'acord». Per aquest motiu, va demanar a la conselleria que capitaneja Aragonès que «concreti» quines partides destinarà a alguns dels àmbits que ha destacat com prioritaris, com educació o salut.

«No és el mateix destinar cinc milions a les guarderies que destinar-ne 70», va subratllar. Això no obstant, va avisar que, sota cap circumstància, aprovaran els pressupostos d'un Govern que mantingui la seva aposta per la «confrontació» i la «ruptura».