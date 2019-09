Puigdemont rebutja eleccions i es mostra «a disposició» del Parlament per ser investit

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va rebutjar ahir una convocatòria electoral en resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els impulsors de l'1-O i va afirmar que continua «a disposició del Parlament» si la cambra considera que ha d'investir-lo president. Ho va dir en una roda de premsa acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels presidents de JxCat al Congrés i al Parlament, Laura Borràs i Albert Batet respectivament, després d'una reunió a Brussel·les amb diputats, senadors i consellers del seu partit.

Puigdemont va començar la seva intervenció fent referència a un possible avançament electoral com a possible resposta a la sentència (tal com han plantejat alguns dirigents d'ERC) i va resoldre que «l'enfortiment de les institucions no és compatible amb les presses electorals». «Una de les conclusions de tots els diputats del grup és que les institucions s'han de reforçar i les eleccions les afeblirien. En un cicle que estarà presidit per una condemna al Govern i al Parlament, tant el Govern com el Parlament han de respondre-hi forts i ara tenim una majoria clara», va resoldre. Preguntat per si descarta ser investit president de la Generalitat, va subratllar: «Des del 22 de desembre estic a disposició del Parlament de Catalunya. Molt especialment des del 30 de gener del 2018, estic a disposició del Parlament de Catalunya. Fins i tot després de la meva suspensió el juliol de l'any passat, continuo estant a disposició del Parlament de Catalunya».



Torra descarta canvi de data

Per la seva banda, Torra va assegurar que no té previst demanar al Parlament canviar la data del debat de política general, que coincideix amb la del seu judici per haver mantingut els llaços grocs a la seu de la Generalitat durant la campanya electoral, i va assegurar: «No temo ser inhabilitat».



Recurs al TJUE

Puigdemont i l'exconseller de Salut Toni Comín van recórrer al Tribunal de Justícia de la UE les cautelars denegades sobre el seu escó a l'Eurocambra. Just abans de la sessió de constitució de la cambra a principis de juliol, el Tribunal General de la UE va rebutjar que tots dos poguessin assumir «provisionalment» el seu mandat mentre els magistrats resolien el fons del cas.