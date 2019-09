Torra avança que demanarà la recusació de magistrats del TSJC pel cas de desobediència a la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avançat que demanarà la recusació de magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que han actuat de manera "irregular" en el seu cas per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) pels llaços grocs. En el torn de preguntes en el marc de la seva participació en els esmorzars informatius d'Europa Press des de Madrid, Torra ha dit que no demanarà al tribunal que canviï la data de la seva citació del 25 i 26 de setembre, tenint en compte que coincideix amb el debat de política general al Parlament. "Qui té un problema és el TSJC, no jo. No ho he de decidir jo, ho ha de decidir el TSJC. Em sembla absurd que aquesta polèmica que crea el TSJC l'hagi de resoldre jo", ha respost en ser preguntat sobre si anirà al TSJC o al Parlament.

Torra ha explicat que no demanarà un canvi de data ni al TSJC ni al Parlament i ha afegit que "si funciona la separació de poders, tothom sap què haurà de fer".

En les al·legacions que presidència té previst presentar es posarà en coneixement del tribunal la coincidència de les dates de la citació del president amb el debat "important" al Parlament tot i que, segons Torra, el TSJC ja hauria de conèixer les dates del debat de política general tenint en compte que la cambra catalana va aprovar el calendari el juliol.

Pel que fa a la petició de recusació de magistrats, Torra ha dit que demanaran la nul·litat del judici en considerar que en el procediment s'ha actuat de "manera irregular".