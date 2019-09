Torra avisa que una sentència condemnatòria obrirà una nova etapa per "culminar" la independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat des de Madrid que una sentència condemnatòria del judici de l'1-O obrirà una nova etapa per trenar "en ferm" el camí fins a "culminar" la independència. A la conferència 'Democràcia!' -que ha ofert aquest dijous al matí en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a l'hotel Villa Magna-, Torra ha assegurat que donarà una resposta "de país" a les sentències amb el "màxim consens dels demòcrates" per reprendre la iniciativa. Aquesta reacció també buscarà donar "sortida" a una societat que "no vol quedar-se atrapada" en un Estat que no reconeix la seva "voluntat democràtica". El president ha insistit en enfortir les institucions en comptes d'apostar per unes noves eleccions al Parlament.