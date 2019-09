El vídeo de l'apunyalament mortal al bar del Port Olímpic de Barcelona

Una jove de 26 anys va morir aquest dimecres apunyalada després de ser víctima d'un robatori en un local d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona, ??en un succés en el qual també va resultar ferit per arma blanca el vigilant de seguretat. Ara, el vídeo gravat per les càmeres de seguretat, a què ha tingut accés El Periódico, mostra com es va produir la fatal agressió. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els dos autors del crim.

A les imatges es veu com el vigilant de seguretat s'apropa als dos sospitosos després de ser alertat que han robat el mòbil a una clienta. Després de recuperar el dispositiu, els expulsa del local, moment en què un d'ells treu una navalla i li clava una punyalada. Posteriorment, assesta almenys dues punyalades més a la propietària del mòbil sostret, que torna al local abans de desplomar-se i morir. Per la seva banda, el vigilant de seguretat es tapona amb les mans la ferida. Mentrestant, els autors del crim fugen.