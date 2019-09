Així van fugir els autors de l'apunyalament al Port Olímpic de Barcelona

Noves imatges gravades per les càmeres del local d'oci del Port Olímpic de Barcelona mostren com van fugir els autors de l'apunyalament mortal ocorregut aquest dimecres, en què una jove de 26 anys va morir i un vigilant de seguretat va resultar ferit. En la gravació, a la qual ha tingut accés El Periódico, s'aprecia com un ciutadà va intentar frenar els atacants en la seva fugida, però aquests van aconseguir escapar a l'amenaçar l'home amb la navalla que portaven.

Mentrestant, aquest divendres ha transcendit que els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar l'autor de la punyalada. Els agents també han identificat al seu acompanyant, que va participar en el robatori a la discoteca, de manera que també intenten localitzar-lo i detenir-lo.

La policia catalana investiga tots dos, de nacionalitat espanyola i majors d'edat, com a suposats autors d'un delicte d'homicidi, segons un comunicat dels Mossos.

Els fets van passar cap a les tres de la matinada de dimecres passat, 4 de setembre, quan dos joves van robar el telèfon mòbil a una noia que es trobava a la cocteleria Smar del Port Olímpic.

La noia, també de nacionalitat espanyola, va demanar l'ajuda d'un vigilant de seguretat, que va acudir al lloc, va recuperar el mòbil i l'hi va tornar.

Quan l'agent de seguretat expulsava del local als dos lladres, un d'ells es va regirar, va treure una navalla i va clavar almenys una punyalada al pit a la noia, que va acabar morint, i una altra a l'estómac a l'agent de seguretat, que va quedar ferit de diversa consideració encara que no es tem per la seva vida.

Nombrosos veïns del Vendrell (Tarragona) es van concentrar ahir a la nit a la plaça Vella, convocats pel seu Ajuntament, per condemnar la mort de la jove, que era veïna d'aquesta localitat tarragonina.