La consellera d'Empresa: «Ja n'hi ha prou, de discursos simplistes»

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va rebutjar una aturada de país permanent com a resposta a la sentència de l'1-O perquè «perjudicaria» l'economia. En una trobada organitzada pel Fòrum Empresarial del Llobregat, Chacón va assenyalar que no creu «que sigui positiva» una acció així i va puntualitzar que ho diu sent independentista i «sense haver de renunciar a res». En aquest sentit, va afegir que entén la reacció de l'aturada del 3-O i que la va compartir, «però anar a proclamar aturades indefinides per sistema, sense saber a què porten, què podem aconseguir i amb quin full de ruta no ajuden a l'economia productiva». La consellera va assegurar que potser seria bo «fer trobades» amb els que les defensen i es va preguntar «de què viu» aquest sector perquè una pime «no es pot permetre» abaixar la persiana.

«Estan passant coses molt fortes que fan que la gent reaccioni i hi ha moments en què el cor i l'estómac et poden perquè és indigerible, però hem de tenir el seny de dir quant de temps i com ho farem perquè això perjudica i moltíssim», va explicar Chacón. La consellera va posar com a exemple d'aquesta afectació la que hi pot haver en els seus viatges a l'estranger per posicionar Catalunya o fins i tot negociar temes com el de Nissan al Japó. «El que no puc dir és que no sé quant de temps estarem aturats», va afirmar.

Chacón va voler puntualitzar que aquest posicionament no vol dir que normalitzi ni accepti segons quines situacions, però va afegir que és conscient «de la fortalesa que s'ha de tenir com a país en teixit productiu». «Em sap molt greu com s'ha volgut perjudicar la imatge de la nostra economia atribuint-li factors polítics», va afirmar. També va dir que amb aquest posicionament no defensa que els interessos econòmics vagin «per davant dels socials», però sí va exigir «prou de discursos simplistes» i ser seriosos. «Fer empresa és fer país», va etzibar.