Detingut per assetjar sexualment una professora de música a Manresa

Un home va acabar detingut aquest dimecres per assetjar sexualment una professora d'una escola de música de Manresa, en la qual havia entrat, aparentment, per demanar informació. Segons han confirmat fonts policials, l'individu té antecedents per exhibicionisme.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de dues del migdia quan un individu va entrar a una escola de música situada al carrer Mossèn Vall de la capital del Bages. La víctima, L. B., visiblement afectada, ha relatat la seva experiència al diari Regió7. L'home, que no parava d'esnifar amb un aparell negre i presentava símptomes d'estar sota efectes de les drogues.

«Em va dir que se'm volia follar i em preguntava si ho faríem en aquella cadira», explica la víctima, que tot seguit li va dir que marxés del centre i que si no ho feia avisaria els Mossos d'Esquadra. A partir de llavors l'home va adoptar un to verbal cada cop més agressiu.

Davant la impossibilitat de sortir al carrer perquè l'escola només té una porta i hi havia l'home al davant i de poder-lo fer sortir del centre, la víctima va optar per anar a l'oficina, on va aconseguir bloquejar la porta corredissa que hi ha i que l'home intentava obrir. Des de l'interior de l'oficina de l'escola de música, la noia va agafar el telèfon mòbil mentre seguia bloquejant la porta i «tot tremolant i amb molta por vaig poder avisar els Mossos d'Esquadra» que ràpidament es van presentar al lloc dels fets.

Davant els agents policials, l'home -aparentment d'origen argentí, d'uns 46 anys d'edat, 1,80 metres d'alçada i que portava ulleres de sol i un barret- es va negar a identificar-se, va agredir un mosso i van ser necessaris diversos agents per tal de poder-lo reduir i detenir.

Per aquests motius, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra, l'home va acabar detingut per acusat d'exhibicionisme obscè i atemptar contra la llibertat sexual i també per atemptat a l'autoritat. Ahir, dijous, l'home va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Manresa.

"Només pensava com m'en sortiria"

La víctima explicava que «vaig passar molta por. Només pensava com me'n sortiria» i detalla que mentre ella estava tancada a l'oficina, l'individu «em mirava per la finestra amb cara de satisfacció de veure el meu patiment i angoixa» i afegeix que «no vull pensar en el que m'hauria pogut passar allà dins, van ser uns minuts eterns de terror que no desitjo mai a ningú viure».

Ahir, quan ja feia unes 24 hores dels fets, assegurava que, «malgrat que no va passar res físic, sento molta ansietat i tinc una sensació molt desagradable».

D'altra banda, i arran d'aquests fets, L. B. agraeix el suport que ha rebut per part del seu entorn i també dels professionals del Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).