Un motorista mor després de caure i ser atropellat per un camió a Canovelles

Un motorista ha mort a la C-1415b a l'altura de Canovelles (Vallès Oriental). Per causes que s'estan investigant, el conductor de la motocicleta ha caigut i un camió l'ha atropellat mortalment. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de dos quarts d'una del migdia i els fets han tingut lloc al punt quilomètric 9,2 de la via. Amb aquesta ja són 122 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de l'accident, s'han activat dues patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han activat també el suport psicològic.