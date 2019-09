Rahola denuncia que el Rei Joan Carles li va fer tocaments

Pilar Rahola acusa el rei Joan Carles I de fer-li va fer tocaments al pit en una reunió privada. «Tu estàs allà ficat i tens a Joan Carles allà, tens al rei d'Espanya, i en un moment determinat se t'aixeca, et diu que tens el pin malament i et fot la mà i et fa suc de taronja», assegura en una entrevista feta per Sílvia Cóppulo que s'emetrà aquest diumenge a TV3.





Me too. El rei Joan Carles va fer tocaments a @RaholaOficial sense cap mena de vergonya. Ho explica la periodista aquest diumenge 8 de setembre a la nit a @tv3cat @eldivanOficial pic.twitter.com/qicnlwDiCH — Sílvia Cóppulo, periodista (@SilviaCoppulo) 5 de septiembre de 2019

Tot i que les xarxes han bullit amb el fragment d'aquesta entrevista, no és la primera vegada que Rahola explica els fets. Fa cinc anys, en un programa de Xavier Sardà, a BTV ja ho va comentar. "Em va posar bé el pin republicà que portava i va fer un suc de taronja amb la teta republicana", va assegurar.