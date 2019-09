Cs insta a no oblidar «el cop d'estat» de setembre de 2017

El president de Cs, Albert Rivera, va fer davant la seu del Parlament una crida a «no oblidar» el que va passar al ple del 6 i 7 de setembre del 2017, en vigílies del referèndum unilateral 1-O, que va definir com a «cop d'estat» i «el pitjor atac a la democràcia espanyola des de Tejero». Flanquejat per la portaveu de Cs al Congrés i líder a la tardor del 2017 de la formació taronja al Parlament, Inés Arrimadas, així com pels 36 diputats del partit a la cambra catalana, Rivera va reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que compleixi la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

«Es compleixen dos anys del 6 i 7 de setembre, del cop d'estat, en aquest lloc on alguns van intentar trencar la nostra democràcia i la nostra convivència», va assenyalar el president de Ciutadans, en referència a les tenses sessions parlamentàries en les quals la majoria independentista va aprovar, amb polèmica, les anomenades «lleis de desconnexió» per donar cobertura a l'1-O. Segons Albert Rivera, «per sort, la justícia i els demòcrates van defensar els nostres drets» d'aquest «cop d'estat en diferit». El líder de Cs ha destacat la "importància de tenir memòria democràtica" i ha dit que, "encara que alguns vulguin reescriure la història de 1714 i oblidar-se del 6 i 7 de setembre del 2017", Ciutadans no oblida el que, segons el seu parer, va ser "des de Tejero el pitjor atac a la democràcia espanyola".

En aquells dies, ha apuntat, es van veure trepitjats els drets de diputats i ciutadans i no es van respectar ni el reglament de la cambra catalana ni les institucions de l'autonomia catalana. "Ningú ha fet tant mal a l'autonomia catalana com els colpistes", ha afirmat.