Budó afirma que el PDeCAT ha de «desaparèixer» en favor de JxCat

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar que el PDeCAT «desaparegui» com a partit tradicional una vegada JxCat quedi configurada com a única «organització política» que aglutini els diferents actors que ja participen en aquest espai. Budó va explicar que, en la trobada de càrrecs de JxCat celebrada aquesta setmana a Bèlgica amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, «es va parlar» entre altres temes de la reordenació de l'espai de JxCat. «Tots convenim que ha de convertir-se en una única organització, i en això s'estan centrant els esforços, a trobar un encaix entre els diferents actors polítics que formen part d'aquest paraigua que és JxCat», va assenyalar.

Budó es va mostrar partidària que JxCat -espai en el que ja participa el PDeCAT, a més de la Crida Nacional per la República, dues formacions a les quals està vinculada la consellera- «s'estructuri sota el lideratge del president Puigdemont, amb una estructura tradicional d'un partit polític».

Segons el seu parer, «el PDeCAT ha de formar part d'aquest espai polític, que és molt més ampli i recull moltes més sensibilitats». «Segons el meu punt de vista, si la voluntat és que JxCat es converteixi en un partit polític, amb una estructura d'organització política tradicional, jo crec que no té cap sentit formar part de dues formacions polítiques», va raonar. En aquest sentit, va afegir que «si arribem a la conclusió que hem de convertir-nos en una única organització política, la meva opinió és que la resta de formacions polítiques, com a formacions polítiques tradicionals, han de desaparèixer, potser per donar el relleu a altres coses, com espais de pensament».

Davant el debat intern impulsat per la direcció del PDeCAT liderat per David Bonvehí, que es resisteix a la dissolució del partit per facilitar la reordenació de JxCat, Budó va destacar que les bases del Partit Demòcrata li traslladen que «cal confluir en aquest espai» més ampli.