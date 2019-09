Ciutadans exigeix a Torra que deixi d'«amenaçar» i convoqui eleccions

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, va exigir al president de la Generalitat, Quim Torra, que deixi «d'amenaçar» i faci un pas al costat. «Que convoqui eleccions d'una vegada per totes. Si no té intenció de ser president d'una comunitat autònoma, que deixi governar als que sí tenim un projecte per a Catalunya», va assegurar Roldán des de Reus.

«Nosaltres a Cs estem preparats amb una candidatura sòlida i consolidada, i comptem amb el millor equip per tornar a guanyar els comicis com el 21 de desembre del 2017», va afegir la portaveu de Cs, que també va aprofitar per titllar de «vergonyós» el lema escollit per la Diada 2019: «Tornarem». «Un any més és la festa privada del separatisme pagada per tots els catalans», va lamentar Roldán. «Què vol dir tornarem? Tornar a trencar la convivència, a degradar les institucions, a fer un cop d'estat?», es va qüestionar en veu alta.

De fet, la portaveu del partit taronja va afirmar que sol·licitaran la compareixença de Torra al Parlament perquè expliqui el «malbaratament» d'una Diada que només té com a objectiu «dividir i fracturar la societat catalana». «No només malgasten els diners dels catalans en xiringuitos sinó també en dies tan assenyalats com la Diada i Sant Jordi, fent propaganda del separatisme», va afegir.

Per part seva, el president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, va assegura que Catalunya no necessita cap «tsunami» i va demanar a Torra que «abandoni la confrontació». «Ja hem tingut prou devastació», va afegir. Així es va expressar Sánchez Costa durant la Jornada sobre convivència lingüística a Catalunya organitzada per aquesta entitat contrària a la independència i favorable a la unitat d'Espanya, després que aquesta setmana s'hagi donat a conèixer la iniciativa «tsunami democràtic», que pretén dibuixar una resposta unitària a les sentències que dicti el Suprem. Va instar Torra a «marxar i convocar eleccions si no és capaç de governar per a tots els catalans» i li va reclamar que no pretengui ser «el Boris Johnson català». "Necessitem pau, calma i serenitat", ha sentenciat.

Sánchez Costa ha lamentat també que "l'independentisme hagi segrestat una vegada més la Diada", ja que "les institucions, la festa i la llengua són de tots".