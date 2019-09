La Generalitat presenta el seu projecte d'«identitat digital autosobirana»

La Generalitat va presentar el seu «projecte d'identitat digital autosobirana» per «empoderar» la ciutadania i que, a través d'una aplicació de mòbil, les persones que ho desitgin gestionin la seva identitat digital i les dades que cedeixen a administracions públiques o ens privats. El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar la iniciativa al costat del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i va afirmar que aquest és el primer pas per «empoderar» els ciutadans per a una futura «República».

El nou model de gestió de privacitat «voluntari» per als ciutadans busca «descentralitzar» la gestió de dades, i fonts de l'administració catalana assenyalen que no té res a veure amb l'objectiu de crear un cens electoral, assumpte de competència estatal. Aquesta nova iniciativa es troba en fase de licitació i tindrà un cost inicial de 550.000 euros.

Puigneró va destacar que «alguns volen aixecar suspicàcies, però el projecte és totalment legal», ja que busca que siguin els propis ciutadans els que gestionin la seva identitat digital i les dades que cedeixen a administracions públiques o ens privats. El conseller va reconèixer que per utilitzar la nova aplicació els ciutadans hauran d'introduir les seves dades en l'aplicació desenvolupada per l'administració autonòmica, però va assegurar que aquestes «no estaran en mans» de la Generalitat.

«Precisament busquem tot el contrari, que la gent tingui autosobirania amb les seves dades», va explicar el conseller, que va assenyalar que aquesta «autosobirania» és «un valor de la República». Des del Govern van assegurar que IdentiCAT pretén convertir-se en la primera identitat digital a nivell europeu impulsada des de l'àmbit públic i d'autogestió per als usuaris.