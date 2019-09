L'ANC omple 153 autobusos per portar gironins a la manifestació de Barcelona

La comitiva de gironins que el proper 11 de setembre anirà amb els autobusos de l'ANC a la manifestació de Barcelona serà, en prinicipi, més petita que en anys anteriors. Així ho indiquen les dades dels autobusos que s'han omplert en totes les comarques, que el dia 5 de setembre era de 153, lluny dels 234 que es van necessitar l'any passat.

Segons les dades provisionals de l'Assemblea, tan sols la comarca de l'Alt Empordà ha augmentat quant a nombre d'autobusos, passant de 22 l'any passat a 23. Els diferents vehicles sortiran de Casallamp-Vilaür, Castelló d'Empúries, Figueres, Guàrdia de la Muga, l'Escala, Navata, Peralada, Roses i Sant Pere Pescador.

Per altra banda, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany, les dues úniques comarques que el 2018 havien superat la cinquantena de vehicles, amb 54 i 57 respectivament, registren segons el recull d'aquest 2019 els descensos més pronunciats de la comarca. Amb 16 i 20, ompliran menys de la meitat dels autobusos de l'any passat. Els llocs d'origen dels trajectes seran Bellcaire, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Corçà, Crumosa, Forallac i la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Guíxols en el cas del Baix Empordà.

La comarca del Gironès i la capital, Girona, també pateixen un retrocés en l'assistència, però més moderat i amb possibilitats de reduir-se en els darrers dies de venda de tiquets. En tota la comarca es passa de 39 a 33 vehicles, mentre que a la capital la xifra baixa de 26 a 19. A la ciutat de Girona també l'ADAC organitza autobusos cap a la concentració. Igual que la Diada anterior, aquesta entitat ha reservat 6 busos, dels quals el dia 5 de setembre s'estava omplint el cinquè. Els autobusos procedents de Girona sortiran del pavelló de Fontajau i transportaran més de 1.100 persones. Els de l'ANC sortiran a les 13 h, mentre que l'ADAC emprendrà la marxa a les 14.30 h. Pel que fa a comarca, els punts de sortida seran des d'Aiguaviva, Bordils, Cassà de la Selva, Flaçà i Sant Joan de Mollet, Fornells de la Selva, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

A la Garrotxa, el descens també ha estat acusat i s'ha passat de 36 a 21 busos, els mateixos que sortiran des de la Selva, on sortiran des d'Amer, Arbúcies, Breda, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, la Selva Sud, Riudellots, Sils i Vidreres.

La venda de samarretes ha patit també una frenada a la ciutat de Girona. L'Assemblea Nacional Catalana torna a centrar-ne la venda física a la parada de Les Voltes. Tal com confirma el coordinador de l'ANC de Girona, s'han venut prop més de 4.000 samarretes turqueses, una xifra una mica per sota de la Diada anterior. En queden unes 6.000 encara a la venda. Tot i això, la previsió de l'entitat independentista és que s'acceleri la sortida d'estoc a mesura que s'apropi la manifestació, com sol passar cada any.



Optimisme

Malgrat les xifres, els organitzadors de la manifestació de la Diada es mostren optimistes. Tavi Casellas, coordinador de l'ANC de Girona creu que aquest any ha estat especialment difícil perquè «hi va haver un moment de crisi» quan alguns partits es van enfadar «perquè no estaven a la zona VIP», explica. Enguany, aquesta àrea estarà reservada per a entitats, així com persones represaliades durant el procés. Després de l'anunci d'aquesta novetat respecta edicions anteriors, alguns sectors de l'independentisme van criticar la decisió per contribuïr a la generació d'un «clima antipartits»

Tot i aquestes desavinences, Casellas pensa que al final «tothom ha vist que hem de ser els mateixos de sempre» per «demostrar davant l'estat espanyol» que «no afluixem». Per això, recorda, que una vegada superades les discòrdies, tots els partits i entitats han fet una crida a la participació per omplir.

Sobre les alternatives a la tradicional manifestació de l'ANC, com la concentració convocada davant el Parlament per diversos sectors propers als CDRs, el coordinador de l'Assemblea de Girona pensa que ara mateix són «residuals». «Per les xarxes i els mitjans no se n'ha fet massa ressò», conclou.



La manifestació

La manifestació plantejada per l'ANC, que portarà per lema «Objectiu independència», tractarà en aquesta ocasió de construir una estrella vista des de l'aire amb centre a la plaça Espanya de Barcelona. Una de les puntes serà més llarga i anirà, per Gran Via de les Corts Catalanes fins al Passeig de Gràcia.

Com cada any, els diversos trams de la manifestació estan destinats a les diferents comarques de Catalunya. Les comarques gironines es trobaran aquest any en els trams 1 i 2, que el Ripollès comparteix amb Osona i el Lluçanès, el 4, destinat a l'Alt i el Baix Empordà, 5, pel Gironès, 6, on s'hi trobarà la gent de la Selva, 7, on se situaran els garrotxins, i 8, destinada al Pla de l'Estany. Tots estan a prop del centre de Plaça Espanya i compten amb una ocupació alta o quasi plena.

La novetat més gran de la concentració d'aquest 2019 és que la manifestació no compta amb una «performance» més enllà de la forma de la manifestació vista des de l'aire. Aquest fet, segons afirmava l'ANC al mes d'agost podia ser la causa que la gent tardés o no veiés la necessitat d'inscriure's i preferís anar per lliure. La presidenta de l'entitat independentista, Elisenda Paluzie, tambe va afirmar que és «la manifestació més difícil de totes» perquè «ens juguem que els partits independentistes compleixin amb el seu compromís amb el país i evitar que l'independentisme quedi adormit durant anys.