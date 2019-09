Puigdemont i Rovira insten a «combatre la repressió» al carrer l'11 de Setembre

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, van fer una crida a combatre la «repressió» de l'Estat des de la unitat de l'independentisme en la Diada del proper 11 de Setembre. En el missatge, difós per l'ANC, tots dos dirigents van instar a participar en la tradicional manifestació organitzada per les entitats sobiranistes amb motiu de la Diada i van apel·lar a la unitat independentista en un moment en què ERC i JxCat discrepen obertament sobre la conveniència de convocar eleccions com a resposta a la sentència del procés.

En el vídeo, Puigdemont destaca que la mobilització independentista d'aquest any és «especialment important» perquè arriba «a les portes» de la sentència «de la vergonya», en la qual «se'ns jutja a tots», va dir en al·lusió a la sentència del Tribunal Suprem. L'expresident català apel·la a vèncer «qualsevol intent de repressió i aniquilació d'allò que som», i afegeix que es necessita que la mobilització per la Diada «sigui un èxit», perquè es visualitzi davant el món que «no només no ens hem rendit» i «no ens resignem», sinó que «passem a l'acció», assegura.

De la seva banda, Rovira insta el moviment independentista a manifestar-se «de manera conjunta» durant aquesta Diada per deixar clar que «seguim a peu dret, determinats» per «lluitar contra aquesta repressió que ens vol mantenir tenallats, silenciats i callats». «Donem un missatge clar, generem autoestima entre nosaltres i generem aquesta foto que torni a donar la volta al món», afegeix la dirigent d'ERC.

Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar als independentistes que «per sobre d'inhabilitacions, querelles, de presons, d'exilis i de la repressió» no tinguin por, en un discurs durant la 17 Marxa dels Vigatans organitzada per Òmnium a Vic. Torra va reclamar unitat i «posar la llibertat i la independència al centre» en un acte en el qual també van intervenir el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; Rovira i Puigdemont «A mi m'agrada dir: 'Ho estem tornant a fer'», va afirmar, en referència al lema «Ho tornarem a fer», que va encapçalar la campanya de protesta d'Òmnium Cultural per la situació dels polítics independentistes presos.

Paral·lelament, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va rebutjar avançar les eleccions catalanes i va demanar mantenir l'estabilitat del Govern i conservar la majoria actual en comptes de posar-la en perill amb altres comicis: «Estem segurs que serà més gran, aquesta majoria?». «A més, si s'està buscant estabilitat al Govern espanyol, per què cerquem inestabilitat al Govern català?», va dir en una entrevista del diari Ara. En preguntar-se-li si ella seria candidata a la Generalitat si hi hagués eleccions, va respondre irònicament: «Jo no li fet cap mal a vostè. No sé per què vostè em vol tant mal»