Investiguen una agressió sexual de matinada a una menor a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual a una menor presumptament comesa a la matinada al districte de Sant Andreu de Barcelona. Fonts dels Mossos van assegurar que van tenir coneixement del cas cap a les sis del matí, encara que no van donar més detalls sobre les circumstàncies en què es va prduir aquesta agressió sexual. Segons va explicar El Periódico, els fets van tenir lloc prop de l'estació de metro de Fabra i Puig, en un parc, quan una noia estava asseguda en un banc i va ser assaltada per un home. L'home, mostrant una navalla, va voler robar-li el telèfon mòbil, però després, intimidant-la amb aquesta arma blanca, la va amenaçar per violar-la, segons va explicar ella. En un primer moment va ser atesa en un centre d'urgències d'atenció primària, però poc després va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu.