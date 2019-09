Marta Rovira (ERC) diu que a l'1-O li va faltar "legitimitat interna"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat aquest dilluns que a l'1-O li va faltar "legitimitat interna", tot i que per als organitzadors la tenia, i ha assenyalat el 3-O -quan va tenir lloc l'aturada de país- com el dia de més consens.

"Si una cosa ens va faltar l'1-O és que no va tenir legitimitat interna a Catalunya", ha dit la dirigent republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Ginebra (Suïssa), recollida per Europa Press, on ha afegit que el pròxim pas ha de jugar-se a l'exterior, perquè no sigui un conflicte intern.

A més, ha defensat la celebració d'unes eleccions referendàries: "Serà necessari tornar a passar per les urnes amb un concepte referendari", i ha assegurat que per fer-ho han d'explicar a més gent que la independència és l'única via possible.

Sentència

Preguntada per la resposta a la sentència dels presos, ha dit que l'han de decidir parlant entre els independentistes: "Sóc fidel a donar l'oportunitat de parlar i debatre".

A més, la republicana ha opinat que ha de ser una resposta on hi hagi acord entre les institucions democràtiques --Generalitat, Parlament, ajuntaments i diputaciones--, així com amb sindicats i altres, "per donar una resposta àmplia i enfortir-se".

La relació amb Junqueras

Sobre la seva relació i possibles discrepàncies amb el president del partit, Oriol Junqueras, a la presó provisional pel Procés, ha assegurat que responen a la "repressió política".

"L'únic problema que tenim amb Junqueras és la repressió política. Fa un any i mig que no ens asseiem ni podem parlar. I això és trist. Vull Oriol, he pogut compartir amb ell vuit anys liderant ERC. I sempre ho he dit , que té l'estratègia, el trobo a faltar ", ha sentenciat Rovira.

Preguntada per si ERC pensa en un altre candidat per a la presidència de la Generalitat diferent de Junqueras, ha dit que no es vol avançar als esdeveniments, però que ell ha d'estar on es mereix, "davant de l'organització on ha dedicat tants anys", i en tot cas, qui hauria de triar nou candidat, són els militants, ha afegit.

Unitat de l'independentisme

La dirigent d'ERC ha fet una crida a la unitat entre l'independentisme, generar espais de confiança i no deixar que "la repressió vagi entrant".

Per Rovira defensar una república no és cap delicte i ha apostat per la "unitat estratègica, reflexions amb complicitat i lleialtat, abandonant els retrets".

Preguntada pel suport al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha apuntat que cal un Govern central per avançar, apostant pel diàleg, però sent conscients del que ofereix Sánchez.