Rovira demana «exigència» i «lleialtat» a l'independentisme

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha apel·lat aquest dilluns a la "màxima exigència", "lleialtat" i "complicitat" per reconstruir confiances després de la "repressió contundent" que ha fet "tant mal" a l'independentisme. En una entrevista a Catalunya Ràdio des de Ginebra (Suïssa), Rovira ha assegurat que ERC "no comprarà" crides a unes falses unitats amb voluntat partidista ni debatrà propostes que no s'aprofundeixin i que no es puguin realitzar". La dirigent d'ERC ha donat prioritat al consens per dissenyar una la resposta a la sentència de l'1-O, això sí, ha dit que haurà de comptar amb espais de mobilització popular "molt amplis" i que a nivell institucional també haurà de ser "àmplia" i partir d'un acord entre totes les institucions democràtiques com el Govern, els ajuntaments, el Parlament i les diputacions.