Camps i Rackete reben la Medalla d'Honor del Parlament: "Seguirem allà, els agradi o no"

El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, i la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete, han rebut aquest dimarts la Medalla d'Honor del Parlament en la categoria d'Or, en un acte en què Camps ha afirmat: "Seguirem allà, els agradi o no. Seguirem lluitant allà on no ens volen, allà on les vides s'enfonsen sense cap sentit".

El president de la cambra, Roger Torrent, els ha lliurat el reconeixement davant un auditori ple, amb la presència del president del Govern, Quim Torra, i membres del seu Executiu, així com representants dels grups parlamentaris, i amb una trentena de voluntaris de l'organització humanitària de Badalona (Barcelona).

L'entrenador de futbol Pep Guardiola ha pronunciat la glossa: ha criticat que una ministra va assegurar que l'Open Arms no tenia 'dret a rescatar', en al·lusió vetllada a Carmen Calvo--, i hi ha respost que la solidaritat i l'hospitalitat dels voluntaris no perdrà aquest partit, perquè seria morir: "Sortiu i rescateu", ha afegit, emulant el 'Salid y Disfrutad' de l'entrenador Johan Cruyff als seus jugadors.