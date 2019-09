Agredeixen tres periodistes de televisió en la concentració al costat del Parlament

Una periodista de TVE i dues d'Antena3 han estat agredides aquest dimecres a la nit per alguns dels activistes que han provocat aldarulls durant la concentració davant del Parlament.



Primer, una periodista de TVE ha rebut l'impacte d'una llauna al cap i li han tirat una bossa d'escombraries quan informava en directe just davant del Parlament, tot i que no li han causat lesions greus.



Després, quan els concentrats ja eren fora del recinte de la Ciutadella, alguns manifestants han empès i han colpejat una reportera d'Antena3 quan mirava d'entrar en directe, han colpejat el càmera i els han insultat a tots dos.





??Defendemos el derecho a informar libremente. No queremos ser los protagonistas de las noticias sino contarlas. Nuestro apoyo a los profesionales de @tve_catalunya y a compañer@s de otras TVs con dificultades para ejercer su deber de informar. ¡Sin periodismo no hay democracia! pic.twitter.com/YiWAwwZCau — C.Informativos TVE (@CdItve) September 11, 2019