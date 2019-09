En directe: La Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic aquest dimarts que 400.000 persones ja s'han inscrit a la manifestació de la Diada de l'Onze de setembre impulsada per l'entitat. A un dia per la Diada, l'ANC ha explicat que s'han venut 250.000 samarretes commemoratives de la jornada i que hi ha 1.200 autocars reservats per assistir a la marxa reivindicativa. L'entitat ha indicat que encara hi ha trams del recorregut de la manifestació per omplir i ha fet una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.