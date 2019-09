L'independentisme torna a sortir al carrer per reclamar «unitat»

La manifestació convocada amb motiu de la Diada per l'ANC amb el lema «11-S objectiu independència» va tornar a aplegar milers de persones ahir a la plaça d'Espanya, en la seva confluència amb avinguda Maria Cristina, part de la Gran Via i altres carrers adjacents plens de participants lluint la samarreta blava de l'organització i banderes independentistes. Tanmateix, tot i la gran afluència de públic, la protesta va ser menor en comparació amb altres anys.

La mobilització, a la qual estaven convocats els participants a partir de les 16 hores i que per primera vegada no va tenir una «zona 0» reservada a les autoritats i partits, es va dividir en 26 trams i va comptar amb un total de 450.000 inscrits prèviament, que van tornar a fer de la Diada un acte massiu, aquest any pendents de la sentència dels presos del procés i amb la «unitat estratègica» com a clara reivindicació per a les forces polítiques.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va xifrar en al voltant de 600.000 els participants ahir. Aquesta és la xifra més baixa de les estimades pel cos policial barceloní en una mobilització impulsada per l'entitat en un Onze de Setembre des de 2012. Segons dades del cos policial, l'any passat es va arribar al milió de persones, els mateixos que el 2017. El 2016 la xifra va baixar fins als 850.000, mentre que al 2015 van ser 1,4 milions, el 2014, 1,8 milions (el màxim assolit), el 2013 van ser 1,6 milions els participants a la Via Catalana i el 2012, 1,5 milions.

Pel que fa a la Delegació del Govern, també va xifrar aquesta protesta com la més baixa des del 2012. L'objectiu dels organitzadors va ser simbolitzar amb la confluència dels carrers on ha discorregut la manifestació (Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina i Gran Via) la pluralitat de l'independentisme per aconseguir un objectiu comú: la independència.



Retrets de l'Assamblea

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va retreure ahir als partits que «discuteixin en públic el repartiment de les engrunes» en comptes de treballar per la independència, un objectiu cap al qual no només no s'ha «avançat», sinó per al qual es fan «passos enrere». Així es va expressar en el parlament que va efectuar en la tradicional manifestació convocada per l'ANC i durant la qual es van sentir constants apel·lacions a la «unitat estratègica»; una mobilització que, en paraules de Paluzie, va ser «la Diada més difícil» de totes les que ha organitzat aquesta entitat independentista.

En referència als partits polítics, que per primera vegada no estaven a la zona de convidats, Paluzie va criticar que, amb les seves actuacions, «deslegitimin» les votacions de l'1 d'octubre, de la mateixa manera que «es desarma dia a dia» la via unilateral, «l'única» que, segons la seva opinió, va fer avançar el procés independentista. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en la seva intervenció, es va adreçar als manifestants: «Heu omplert Barcelona de llibertat i de dignitat, moltes gràcies. Per això diem que vosaltres sou els imprescindibles».



La independència al centre

El president de la Generalitat, Quim Torra, va subscriure les paraules de la presidenta de l'ANC i va apostar aquest dimecres per «posar la independència al centre del debat polític». En declaracions a TV3, Torra va assegurar que està «completament d'acord» amb el discurs de Paluzie, que va escoltar com a participant de la concentració.

«Absolutament d'acord, és el que vol la gent, el que han expressat any rere any milers de catalans», va subratllar el president de la Generalitat. En aquest sentit, va indicar que «el més important» de la manifestació d'ahir és el missatge que cal posar l'objectiu de la independència «al centre del debat polític».

«A partir d'ara aquest país posa l'objectiu independència» i posa també «la desobediència i no violència com uns paràmetres d'actuació, juntament amb la radicalitat democràtica», va remarcar Torra, que va afegir que han de ser «capaços de respondre a tot a partir d'aquests grans principis de país».