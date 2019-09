Pànic en un avió que aterra d'emergència al Prat amb fum a la cabina

Un avió de la companyia Vueling ha hagut de realitzar un "aterratge preferent" a l'aeroport del Prat (Baix Llobregat) la nit de divendres passat per la presència de fum a la cabina de passatgers, els quals una vegada en terra van abandonar l'aeronau amb les rampes d'evacuació.



Fonts d'Aena han informat a EFE que l'incident va tenir lloc passades les dotze de divendres a la nit, quan des de l'avió que cobria la línia Màlaga-Barcelona es va donar l'alerta per la presència de molt fum a la cabina.



La nau, segons les mateixes fonts, va aterrar a l'aeroport barceloní "sense problemes" i es van activar les rampes de l'avió per evacuar els passatgers. En alguns



Fonts de Vueling han indicat a EFE que els pilots van demanar "prioritat" per aterrar seguint "els procediments de seguretat" en detectar-se fum a la cabina.



"Tots els clients van ser evacuats de manera segura. Vueling està investigant l'incident amb les autoritats competents per determinar les causes", han afegit aquestes fonts.





Evacuación de emergencia la noche de ayer en el aeropuerto de El Prat, de el avión de @vueling que cubría la ruta entre Málaga y Barcelona. Estamos pendientes de las explicaciones de la aerolínea. #vueling #turama @controladores pic.twitter.com/tFEk3cQIFM — Turama (@turama_es) September 14, 2019

De la seva banda, Javier Calderón, portaveu d'una quarantena de viatgers del vol VY2118, ha explicat a EFE que, quan faltaven uns vint minuts per aterrar al Prat, es va començar a notar la presència de fum a la cabina i, ràpidament, els assistents van demanar al passatge que "es tapés les fosses nasals amb les mans i baixessin al màxim els caps cap a les cames".Calderón lamenta que, que ell atribueix a la combustió d'algun plàstic, eventualitat per a la qual l'avió no estava dotat amb màscares especials amb filtres.La tripulació, afegeix Calderón, va proporcionar, "amb demora" i no a tots els passatgers, tovalloletes de paper humitejat."En qualsevol cas -afegeix-, va semblar que s'actuava sense protocol per part del personal de tripulació, a diferència de dos tripulants de Ryanair que estaven en qualitat de passatgers, als quals van proporcionar valuoses indicacions a les persones del seu entorn més pròxim".La situació, narra, va ocasionar que diverses persones, especialment quan la nau havia aterrat, no s'activaven les rampes d'emergència i hi havia una "alta concentració de fum a l'habitacle", cosa que feia difícil respirar.Quan finalment es van desplegar les rampes, les que estaven a la part davantera de la nau van quedar aixecades a causa del vent, "impedint l'evacuació fins que altres passatgers que havien baixat per les del darrere van poder aguantar-les perquè es poguessin utilitzar".Calderón afirma que diversos passatgers es van queixar de la falta d'indicacions clares de què fer o de com baixar per les rampes amb menors.També ha denunciat "l'absència de personal de l'aeroport al final de les rampes per ajudar en les evacuacions", per la qual cosa diversos passatgers "van ser ajudats per altres passatgers que ja havien baixat".Aquest passatger es queixa també que, posteriorment, els viatgers van ser portats a un recinte des del qual, per grups, van ser traslladats de nou a l'avió per recollir les seves pertinences.No obstant això, cap d'ells va poder sortir del recinte fins passades les tres de la matinada, una vegada que tots els viatgers van retirar el seu equipatge i efectes personals ja que, segons la policia present a la sala, si algun se n'anava "i després faltava alguna cosa", seria "sospitós" del robatori.Calderón critica la falta d'atenció als passatgers per part del personal de l'aeroport i de la pròpia companyia.