Aragonès aposta per un govern de concentració fins aconseguir una taula de negociació amb l'Estat

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha apostat per un govern de concentració fins aconseguir una taula de negociació amb l'Estat tot i admetre que no hi ha acord sobre aquesta qüestió. En una entrevista a Rac 1, Aragonès ha defensat aquesta fórmula tenint en compte la "situació excepcional" i ha deixat clar que no seria perquè durés 20 anys, ja que els diversos partits defensen models diferents. Pel que fa a la possibilitat d'una aturada o vaga com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS), Aragonès ha admès que hi ha propostes sobre la taula com aquesta que no veu amb mals ulls però ha avisat que amb això de manera aïllada "no n'hi ha prou".

Aragonès ha explicat que s'està treballant amb la proposta de govern de concentració però que no hi ha consens. "És una proposta que a ERC ens agrada. Jo mateix l'he posat sobre la taula però no hi ha una proposta acordada", ha afegit.

Preguntat per la desobediència institucional que reclama la CUP, Aragonès s'ha dirigit directament als cupaires per reclamar-los concreció. "Que expliquin exactament què volen que desobeïm. La qüestió no és de gestos ni retòrica, sinó de quins fets podem aconseguir", ha defensat.



Tacticisme a curt termini de Sánchez

Aragonès ha assenyalat que el risc més important per a l'economia catalana és la inestabilitat del govern espanyol i que continuï havent un govern en funcions. Pel que fa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha mostrat molt crític i l'ha acusat de practicar un "tacticisme a curt termini". "Nou mesos sense fer política i només fent campanya electoral", s'ha queixat el nou coordinador nacional d'ERC. Tot i així, Aragonès considera que, malgrat les discrepàncies, el Govern necessita un interlocutor a l'altra banda amb qui poder començar un diàleg. I, en aquest context, ha assenyalat que és millor el PSOE que el risc d'un govern format per les tres dretes.