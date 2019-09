Ribó admet ara que va ser un error viatjar a Berlín amb la trama del 3%

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha negat aquest dilluns que tingui relació amb la trama del 3% ni amb cap dels seus implicats, però ha reconegut que va ser un "error i un excés de confiança" acceptar el viatge a la final de la Champions, en què viatjaven alguns investigats pel finançament irregular de CDC, pel que ha assegurat que a dia d'avui no ho acceptaria.

Ho ha dit en la seva compareixença a la comissió del Síndic de Greuges al Parlament, on ha donat resposta a les informacions periodístiques que van recollir que un dels investigats de la trama del 3%, l'empresari Jordi Soler, havia pagat a Ribó el viatge a Berlín per veure la final de la Champions de 2015 entre el FC Barcelona i el Juventus.

Ribó ha defensat que es tracta d ' "un tema que té una dimensió bàsicament personal" i ha argumentat que tenia entrades per veure aquesta final amb un amic, que al final no va poder assistir-hi, i l'exdiputat de CDC Ramon Camp el va convidar a viatjar a Berlín al costat d'un grup del Barça de la comarca del Bages.

Ha insistit que no coneixia a cap altra persona d'aquest viatge, més enllà de Camp: "Puc dir categòricament que jo no tinc cap relació amb cap altra persona que realitzava aquest viatge. La gran majoria que anaven en aquest avió ni els conec ni sé els seus noms. Si els he conegut és perquè els he llegit en els mitjans de comunicació ".

Així mateix, ha reconegut que de vegades rep regals però que estan tots publicats seguint la Llei de Transparència i ha destacat que "no hi ha indici ni prova ni possibilitat" que hagi acceptat algun regal incomplint la normativa o per fer un favor a canvi.



Crítica a Ciutadans

El síndic ha carregat contra Cs per utilitzar aquestes informacions per "difamar" contra ell i ha assegurat que el partit taronja no pretén utilitzar aquest cas per lluitar contra la corrupció, sinó per atacar-lo.

"Què pretenen amb aquesta compareixença? Interessa el vol de la final de la Champions? En absolut. Interessa la lluita contra la corrupció? El que interessa és empastifar, erosionar i atacar", i ha sostingut que els parlamentaris tenen màxima llibertat d'expressió per criticar, però no per mentir.