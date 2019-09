Rafael Ribó nega cap vinculació amb investigats pel «cas del 3%»

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va admetre ahir en comissió parlamentària que acceptar el viatge a Berlín per veure la final de la Champions del Barça amb la Juventus el 2015 va ser un «error» personal. Ara bé, Ribó va negar haver dispensat cap tracte de favor a canvi i qualsevol relació amb el «cas del 3%» sobre el presumpte finançament il·legal de CDC, ja que el viatge l'hauria pagat l'empresari Jordi Soler, investigat per aquest cas. A continuació, el síndic va carregar contra Cs per utilitzar «mentides» contra ell, els va demanar que es retractin i els va advertir que «no és admissible la difamació ni el tot s'hi val» en democràcia parlamentària. Per la seva banda, el president del grup parlamentari taronja, Carlos Carrizosa, va acusar-lo d'«estar vivint» en un «bassal infecte de corrupció». Els altres grups van retreure a Ribó que acceptés el viatge, però van puntualitzar que no observen cap indici relacionat amb el «cas del 3%».



Ara no l'acceptaria

En el segon torn de paraula, i a preguntes de la diputada del PSC Marta Moreta, Ribó va respondre que ara no acceptaria volar gratis en un avió privat fins a Berlín. El síndic va reiterar que es va tractar d'un error i va insistir a desvincular-lo de la institució que representa, de la qual en defensa la «transparència».



«Ni el més mínim indici»

Ribó també va negar qualsevol tracte de favor a canvi d'aquella invitació i, en aquesta línia, va puntualitzar que no coneixia la majoria de persones que van viatjar en el mateix avió. «No hi ha el més mínim indici, per desconeixement de les persones i per cap mena de connexió, de possibilitat que es produeixi un engreixament [terme que el síndic va emprar per parlar de tracte de favor]». I va afegir: «No hi ha cap possibilitat en la institució del Síndic de cap mena d'adjudicació del 3%». Tot això, però, no va evitar que el síndic i Cs s'embranquessin en un intercanvi de retrets. Ribó va carregar contra la formació taronja per utilitzar «mentides» contra la seva persona per demanar-ne la compareixença i els va recorar que la difamació «fa mal a tothom» i que és una pràctica en política que «hauríem de desterrar». Per la seva banda, Cs li va recriminar amb duresa que viatgés en un avió privat i li va recordar el seu passat com a secretari general del PSUC. A criteri de Cs, Ribó és un síndic «tendenciós»: «Vostè és on és perquè no incomoda el separatisme ni la corrupció, sinó que forma part de les seves estructures», va etzibar-li Carrizosa.



Donar «lliçons»

Els altres grups van retreure al síndic que acceptés la invitació per viatjar a Berlín, si bé Junts per Catalunya va acabar centrant la seva intervenció a criticar Cs. El PSC va afirmar que «d'aquell síndic íntegre, en queda ben poc» i va lamentar que Ribó els hagi volgut donar «lliçons», una crítica que han compartit altres parlamentaris. El diputat de Catalunya en Comú Podem Marc Parés va instar-lo a demanar disculpes i va recordarque aquesta classe de pràctiques «indignen».



La CUP parla d'«imprudència»

El diputat de la CUP Carles Riera va parlar d'una «imprudència» o d'«excés de confiança» i la diputada del PP Esperanza García va recordar-li que «no podia acceptar el viatge». Finalment, la diputada d'ERC Gemma Espigares va proposar que els representants institucionals no puguin acceptar cap regal i evitar així «confusions de barrets» a l'hora de donar explicacions sobre si els han rebut a títol personal o en condició del càrrec que representen.