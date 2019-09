Rivera demana una reunió urgent a Sánchez perquè signi les condicions que li ha demanat

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dimarts una reunió urgent al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per abordar i signar les condicions que li ha demanat per a l'abstenció. "Si Sánchez em diu a aquesta reunió que trenca amb els nacionalistes a Navarra, aleshores ens podem moure", ha afirmat en una entrevista a Telecinco on també ha reclamat que el president espanyol s'avingui a dissenyar ja l'aplicació del 155 en el cas que s'incompleixi la sentència del Suprem sobre l'1-O. Segons Rivera, en la mesura que Sánchez diu que les condicions que demana es compleixen "el que ha de fer és seure a la taula i signar-les".

Malgrat que aquest dilluns el PP va esquivar la seva proposta d'abstenció conjunta, Rivera ha recordat a Telecinco que les dues formacions estan "d'acord" en les condicions que ell ha reclamat a Sánchez per a aquesta hipotètica abstenció conjunta.

Rivera ha anunciat que abans de les nou del matí ha enviat una carta al president espanyol per reclamar-li de forma "urgent" aquesta reunió on han d'abordar el compliment de les condicions que ha plantejat.

El líder de Ciutadans ha emplaçat el president del govern espanyol en funcions a "assumir la realitat" després que hagi "fracassat en la seva negociació amb Podem". Igualment l'ha qualificat "d'irresponsable".

En tot cas ha assegurat que el seu moviment pretén evitar unes eleccions per "responsabilitat". "Sánchez ha de demostrar si assumeix aquesta reunió si està disposat a pensar en Espanya o si ens porta a les eleccions", ja afirmat, perquè "tots ens hem de moure una mica".

Segons Rivera, si Sánchez accepta les condicions, rectifica a Navarra i es compromet amb Cs i PP a dirigir la política a Catalunya i a no augmentar impostos, Ciutadans plantejaria aquesta abstenció.