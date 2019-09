El fiscal Zaragoza diu que la sentencia es coneixerà en els primers deu dies d'octubre

El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha explicat que la sentència del procés es coneixerà en els primers deu dies d'octubre, més a prop del dia 12, segons ha informat Radio Continental i ha recollit la Cadena Ser. "La sentència, segons les meves informacions, sortirà publicada crec que en els primers deu dies, prop de la festivitat del Pilar", ha indicat en una conferència a Buenos Aires, on també ha criticat la justícia alemanya per no entregar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Al seu parer, el tribunal de Schleswig-Holstein va cometre un "error imperdonable" i va "incomplir de forma palmària les normes europees reguladores de l'Ordre de Detenció i Entrega".