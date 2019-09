L'epicentre del nou Tsunami Democràtic, en un paradís fiscal

Una nova marca que s'ha inventat el procés independentista català anuncia una catàstrofe política i social per als propers mesos, un Tsunami Democràtic. És el nom que han triat sectors del secessionismes partidaris de la confrontació amb l'Estat per recuperar una estratègia que fins ara ha donat els resultats que ha donat: nou polítics empresonats preventivament acusats de rebel·lió i de sedició. El Tsunami no té padrí oficial ni conegut i, tot i que ha nascut aliè a Carles Puigdemont, s'alinea amb les tesis polítiques que defensa el president del Consell de la República des de Waterloo (Bèlgica): independència o independència.

Tsunami Democràtic ha escollit el blau com a a color corporatiu i, fins ara, només ha protagonitzat algunes accions propagandístiques. La més recent, l'enganxada de cartells que identifiquen les empreses que col·laboren amb «la repressió» que, a criteri dels tsunamistes, exerceix Espanya. A Girona, per exemple, han estat blanc d'aquesta campanya oficines de Caixabank i d'altres entitats bancàries. A la llum d'això, no deixa de ser curiós que, segons publicava ahir El Confidencial, Tsunami Democràtic tingui domicili en el paradís fiscal de Saint Kitts and Nevis. Des d'allà promocionen accions per ajudar Puigdemont en la seva quimèrica lluita contra Espanya. La capçalera digital aporta documentació que demostra que Tsunami Democràtic té registrat el domini d'aquesta nova plataforma digital en aquesta federació de dues illes del Carib separades per l'estret de Narrows. L'empresa propietària del domini és 1337 Services LLC, que disposa d'un codi postal a Charlestown, un poble petit de Saint Kits and Nevis, un país que ocupa 261 quilòmetres quadrats i que té una població de 54.961 habitants.



«Defensaexili.org»

En la mateixa direcció postal hi ha registrada la web governrepublica.org, aquesta sí, nascuda sota l'auspici de Puigdemont i que utilitza com a propi el logotip oficial de la Generalitat i que serveix per engreixar les arques independentistes. El domini tsunamidemocratic.cat va ser registrar el 23 de juliol passat, apunta El Confidencial, per la mateixa empresa propietària de defensaexili.org, que s'ocupa de l'obtenció de fons per a «les necessitats puntuals de la defensa jurídica, seguretat i suport logístic al 130 president de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, així com a la resta de les persones i professionals exiliats que ho necessitin».



Viatge «llarg i complex»

«Canviem l'estat de les coses», afirmen des del web corporatiu de Tsunami Democràtic, que segueix tres principis: «drets», «llibertat» i, és clar, «autodeterminació». El moviment anuncia diverses «onades» –de moment ha arribat la primera– en el «viatge a l'autodeterminació», que qualifiquen de «llarg i complex». Es queixen que en el «trajecte recorregut fins ara» alguns conceptes han perdut «significat i permesa» per «la desorientació i la frustració acumulades per les conseqüències de la repressió [que en l'imaginari independentista exerceix l'Estat]». I en citen alguns de prou coneguts i repetits: «unitat», «referèndum» i «democràcia», per exemple.

Ells i elles –ningú apareix identificat al web com a responsables o dirigents d'aquesta plataforma a priori popular– es presenten com «un nou impuls» en el «moment en què tot [el procés] sembla aturat». I el 2 de setembre passat afirmaven, en un comunicat de premsa, que «hi ha resposta, hi ha estratègia».

«Ho farem pacíficament, amb serenor i convenciment (...), democràticament i de manera organitzada». I en «onades»: la primera, anunciada a principis de mes, pronosticava «mar de fons» i va consistir en la penjada de pancartes a diversos monuments emblemàtics de pobles i ciutats de Catalunya amb motiu de l'Onze de Setembre, entre els quals s'hi van comptar les vistoses torres venecianes de la plaça d'Espanya de Barcelona.



Cartells contra l'Ibex 35

Una altra acció, executada aquests dies, ha consistit a penjar cartells en seus d'empreses de l'Ibex 35, amb la llegenda «aquesta empresa finança la repressió. Drets, llibertat, autodeterminació».

«Avui és un bon dia per recordar quines empreses van finançar la campanya de l'estat espanyol contra l'1 d'octubre», manifestava ahir el moviment al seu compte de Twitter, informa l'agència de notícies ACN. A banda de Caixabank, els objectius d'aquests activistes anònims eren el BBVA i el Santander. «Arreu del territori tenim clar que 'vosaltres sou a dalt però nosaltres a tot arreu'. El present i el futur el decidirem la gent i no l'Ibex 35. Us tornarem a visitar ben aviat!», amenaçaven els tsunamistes, que també situen Repsol, Telefónica, Iberdrola, El Corte Inglés i Inditex entre els seus objectius. Al web, la plataforma pronostica l'arribada d'una «segona onada», de manera que la mar ja no serà «de fons», sinó «arrissada».