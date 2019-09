La UDEF descobreix 600.000 euros més de la família Pujol amagats a Panamà

Josep Pujol, un dels fills de l'expresident Jordi Pujol, va arribar a ingressar en un dels comptes que la família tenia a Andorra gairebé dos milions i mig d'euros entre els anys 1993 i 2000 a través de 69 moviments que inclouen ingressos en efectiu d'origen desconegut, segons un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), que també ha identificat una altra fundació del clan amb seu a Panamà en la qual es van arribar a invertir 600.000 euros.

Segons el nou informe policial que s'ha incorporat en el sumari de la causa que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol, de 193 pàgines i al qual ha tingut accés Europa Press, Josep Pujol va ser qui va fer la transferència a l'anomenada 'Fundación Paty', de la qual era el seu "principal beneficiari".

Segons el document, alguns dels ingressos van ser efectuats en efectiu pel mateix Josep Pujol, però també per qui va ser director de l'antiga banca Reig Antoni Zorzano i per María Pallerola, a qui la Policia vincula amb altres operacions que va dur a terme el primogènit del clan i presumpte 'cervell' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De fet, alguns dels ingressos que s'han analitzat en aquest informe, com un per import de 244.953,16 euros, es van fer en comptes en les quals figura com a titular el mateix Jordi.

En un altre dels punts de l'informe s'ha pogut constatar que una de les transferències que es van efectuar l'any 1997 va ser ordenada per la societat Colil Capital NV des de l'entitat Banco Zaragozano. Afegeix que l'entitat Bank of New York va actuar com a banc corresponsal de l'operació.

Aquesta mercantil es troba domiciliada a Curaçao, territori autònom dels Països Baixos i que la UDEF identifica com un paradís fiscal en què la banca 'offshore' continua sent un important sector de la seva economia. El director general de la companyia s'identifica en l'informe com Juan Manuel Rosillo.



Possible prèstec fictici

Els investigadors donen especial importància en el seu informe a un moviment en concret, un suposat préstec de l'any 2009 que, segons la mateixa declaració de Josep Pujol, va fer a l'empresari Jorge Barrigón, propietari de Cat Helicopters, companyia que hauria obtingut contractes públics a canvi de traslladar "en múltiples ocasions" la família Pujol a Andorra, segons la Policia.

Doncs bé, aquest préstec per import de 960.000 euros, 900.000 dels quals havien de ser utilitzats per a una opció de compra de les accions d'una societat andorrana anomenada Heliand S.A., és posat en dubte per la UDEF en el seu informe, perquè sospita que va ser fictici i que el seu veritable objectiu era el blanqueig de capitals.

Segons la UDEF, l'objectiu era "dificultar i ocultar l'origen i destinació dels moviments de diners" que quedarien registrats en el compte de BPA que utilitzava Josep Pujol així com en dos comptes del seu germà gran Jordi, perquè el mateix dia que el primer va retirar l'efectiu per al suposat préstec el segon va rebre en el seu compte una quantitat idèntica.

Tot i que tant Josep Pujol com Jorge Barrigón han provat de justificar aquests moviments, els investigadors sospiten que "el destinatari final d'aquests 900.000 euros podria haver estat Jordi Pujol Ferrusola".

El préstec, afegeixen, permet a tots dos fills de Jordi Pujol desvincular els diners ingressats en els seus comptes de l'Andbank, l'origen del qual és desconegut, per ingressar-los en el compte del BPA de Josep, i justificar així aquests ingressos a través de les dues devolucions del préstec quan, en realitat, "no procediria de la devolució del préstec, sinó d'una sèrie d'ingressos i retirades de fons els orígens dels quals són desconeguts i que miren d'emmascarar gràcies al préstec en qüestió, el qual genera la cobertura necessària per desvincular i ocultar la procedència real dels ingressos que es van dur a terme en el compte del BPA", resumeix l'informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha conclòs que en la direcció de la fundació hi figura la societat panamenya Gesfund INC, en la qual figuraven com a apoderats Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés i Manuel Domingo Narvarte, tots ells vinculats en els òrgans socials de les entitats andorranes Neith i Advocats i Consultors Associats.

En el compte de la fundació, afegeix l'informe, es va comptabilitzar l'abonament mitjançant transferència de 600.000 euros, una quantitat que procedia del compte que Josep Pujol tenia a Andbank.