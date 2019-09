Fridays for Future denuncia la crisi climàtica amb una performance a Barcelona

"Què volem? Justícia climàtica! I quan la volem? Ja!". Aquest és el crit de guerra amb què els joves de Fridays for Future Barcelona han conclòs la performance per denunciar l'actual situació d'emergència climàtica a la plaça de Sant Jaume just abans que comencés el pregó de la Mercè. El moviment estudiantil sorgit del corrent internacional que ha inspirat l'activista sueca Greta Thunberg ha alertat que l'escalfament global i el desglaç com una de les seves conseqüències poden posar fi a la vida a la Terra simulant tres condemnats a la forca que s'aguantaven sobre cubs de gel. La performance, en el primer dia d'una setmana de mobilitzacions pel clima, ha captat l'atenció de desenes de turistes i altres persones que esperaven a la plaça per seguir el pregó de l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena.

En un manifest, els activistes pel clima han demanat als polítics que actuïn davant de l'"amenaça real" de l'emergència climàtica i també han reclamat a les seves famílies, amics i entorn més directe ser "valents" per unir-se a aquesta lluita. Al costat de la forca, dos activistes s'han disfressat de botxins amb cartells on es podia llegir 'Endesa' i 'Blackstone'.

Maria, membre de Fridays for Future Barcelona, ha destacat en declaracions a l'ACN que amb aquesta denúncia a la plaça de Sant Jaume volen cridar a mobilitzar-se perquè l'emergència climàtica "afecta a tothom i té moltes conseqüències". "Mantenim l'esperança i apostem per l'optimisme, perquè sinó no estaríem als carrers manifestant-nos i dedicant el nostre temps a aquesta lluita", ha assenyalat.

Aquesta ha estat una de les moltes convocatòries que es preveuen pels propers dies en el marc de la setmana de mobilitzacions pel clima a nivell internacional, que ha arrancat aquest divendres. A Catalunya, entre altres, tallers, accions de denúncia i manifestacions, com les que s'han convocat aquest divendres a diverses ciutats. A Barcelona, la setmana culminarà amb una manifestació el proper divendres.