Colau aclareix Iglesias: "Mai formarem part d'un 155. Al contrari, sempre treballarem perquè hi hagi diàleg"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha matisat aquest dissabte les declaracions del líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que inicialment s'havia mostrat favorable a una hipotètica aplicació del 155 a Catalunya en un govern en coalició amb el PSOE per desdir-se poc després. "Mai formarem part d'un 155. Al contrari, sempre treballarem perquè hi hagi diàleg", ha volgut aclarir Colau al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. "Ho va dir d'una manera que es podria prestar a l'ambivalència, és cert. Però és igual, nosaltres mai hem canviat la nostra postura i sempre hem dit el mateix", ha valorat l'alcaldessa de Barcelona, que ha posat d'exemples "el rebuig a la unilateralitat a Catalunya i en contra de qualsevol actitud repressiva per part de l'Estat en forma de 155 o de càrregues l'1 d'octubre". En paral·lel, Colau ha evitat opinar sobre l'aturada de país i ha apostat perquè la resposta a la sentència "estigui liderada per les entitats, al marge de les institucions".